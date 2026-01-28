Putin felicita a Al Shara por sus "esfuerzos" para restablecer la integridad territorial de Siria

Vladimir Putin y Ahmed al Shara, en el Kremlin. - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha felicitado este miércoles a su par sirio, Ahmed al Shara, por los "esfuerzos" que viene realizando para restablecer la integridad territorial de Siria, tras el tenso acuerdo de alto el fuego alcanzado hace unos días con las fuerzas kurdas presentes en el noreste del país.

"Hemos seguido de cerca sus esfuerzos para restaurar la integridad territorial de Siria y quiero felicitarle por el impulso que está cobrando este proceso", ha destacado el presidente ruso el inicio de la reunión con Al Shara en el Kremlin, desde donde ha recordado las históricas relaciones entre Siria y Rusia.

Putin ha remarcado que Rusia siempre ha abogado por "la integridad territorial de Siria" y ha valorado como un "paso crucial" esta tregua con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) de cara a lograr este objetivo. "Les felicitamos por ello", ha reiterado en su enhorabuena el presidente ruso.

Al Shara ha reconocido que es todo un "desafío" lograr la unificación del país, más después de haber estado este último año haciendo frente a las sanciones internacionales y ha subrayado que Rusia tiene un "gran papel" que desempeñar en Siria en lo que respecta a la estabilización en el país y en toda la región.

El presidente ruso también ha reconocido a su homólogo sirio los "esfuerzos" que ha realizado para seguir desarrollando las relaciones entre Damasco y Moscú desde que visitó por primera vez la capital rusa en octubre de 2025, en el que fue el primer encuentro entre ambos desde la llegada al poder de Al Shara.

"No hemos perdido el tiempo desde nuestra última reunión; se ha hecho mucho para restablecer nuestras relaciones y hemos logrado avanzar a nivel de cooperación económica", ha puesto de relieve Putin, según recogen agencias oficiales rusas.

La cita se produce dos días desde de que Rusia retirara equipamiento militar y logístico desde el aeropuerto de Qamishli hacia la base aérea de Hmeimim, ubicada en la gobernación de Latakia, después de hacerse el Gobierno sirio con el control del noreste del país tras la retirada de las FDS, en virtud del alto el fuego.