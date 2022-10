Putin y Lukashenko acuerdan el despliegue de tropas conjuntas tras una reunión en materia de seguridad

Archivo - El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko - -/Kremlin/dpa - Archivo



El mandatario bielorruso niega que Minsk vaya a unirse a Moscú en el marco de la invasión de Ucrania

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, han acordado este lunes el despliegue de tropas conjuntas en la región tras una reunión en materia de seguridad.

Lukashenko ha indicado que la medida ha sido tomada "en relación con el empeoramiento de la situación en la frontera occidental de ambos países". "Si el nivel de amenaza alcanza el nivel actual, como es el de ahora, comenzaremos a usar este grupo", ha señalado.

"Debo informarles de que la formación de este grupo ya ha comenzado. (...) Ya di la orden de que se formase", ha aseverado el mandatario bielorruso, según informaciones de la agencia de noticias BelTA.

Lukashenko ha señalado, no obstante, que Rusia "no busca este tipo de conflictos ahora mismo". "Ya tienen demasiados problemas. Por lo tanto, no contamos con un gran número de fuerzas rusas para el contingente", ha aseverado.

"Estad preparados para recibir a esta gente en el futuro cercano y darles cuanto sea necesario, tal y como está establecido y sin agravar la situación", ha señalado en declaraciones dirigidas el Ministerio de Defensa.

INVASIÓN DE UCRANIA

Asimismo, Lukashenko ha defendido que la idea de que Minsk planee unirse a Moscú en su invasión de Ucrania es "falsa". "La situación en torno a Bielorrusia sigue siendo tensa. Especialmente porque Occidente está difundiendo que el Ejército entrará directamente en la guerra", ha lamentado.

"Los líderes políticos y militares de la OTAN y varios países europeos están ya dispuestos a agredir nuestro país e incluso llevar a cabo un ataque nuclear. Esto no son nuevas noticias", ha manifestado.

En este sentido, ha alertado de que el principal objetivo de la comunidad internacional es "hacer que Bielorrusia forme parte de las hostilidades". "Su objetivo hoy no es prevenir que entremos en la guerra de parte de Rusia directamente (...) sino llevarnos a la guerra y tener que lidiar con Rusia y Bielorrusia al mismo tiempo", ha dicho.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha señalado que el diálogo entre los dos jefes de Estado ha tenido lugar como parte de la "doctrina del Estado de la Unión" formado por Rusia y Bielorrusia, lo que lleva a las partes a mantener constantemente conversaciones sobre defensa.