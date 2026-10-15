Putin minimiza los daños a la industria energética rusa y acusa a Ucrania de iniciar este cruce de ataques

Vladimir Putin, presidente de Rusia. - Метцель Михаил / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha restado importancia este jueves al alcance de los últimos ataques ucranianos sobre las refinerías del país y ha acusado a Kiev de haber comenzado con los bombardeos sobre este tipo de objetivos sin "haber considerado cuidadosamente las consecuencias".

"Ellos dieron el primer paso. Nosotros hemos empezado a responder. Ahora también están armando un escándalo por el sector energético (...) Ellos empezaron. No debieron haber empezado. Antes de dar este paso, debieron haber considerado cuidadosamente las consecuencias", ha apuntado Putin durante su intervención por videoconferencia en un foro empresarial, según recogen agencias rusas de noticias.

Putin ha afirmado que las fuerzas ucranianas han lanzado estos días ataques sobre algunas de estas instalaciones rusas, aunque sin mayor gravedad. "Sin embargo, continúan", ha advertido el presidente ruso, que ha reconocido que este tipo de operaciones deberían haberlas previsto.

"Constantemente toman medidas que, francamente, probablemente deberíamos haber previsto. Pero pensábamos que no se les ocurriría", ha dicho Putin, que ha citado como ejemplo los ataques de hace unos meses contra las instalaciones de las dos mayores plataformas rusas del comercio digital Ozon y Wildberries.

Asimismo, el líder ruso ha afeado que Ucrania recurra a sus "patrocinadores" para influir y detener las represalias de Moscú a estos ataques.

A medida que Kiev ha ido desarrollando sus capacidades y, sobre todo, recibiendo armamento de sus socios, han sido frecuentes sus ataques contra instalaciones del sector energético de Rusia, los cuales continuarán, según ha remarcado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pese a la presiones que llegan desde Estados Unidos, que hace unos días flexibilizó las sanciones al petróleo ruso.