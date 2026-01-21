Putin se reunirá este jueves con el enviado Steve Witkoff para abordar la invasión de Ucrania

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión en Moscú en agosto de 2025 con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff (archivo)- --/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantendrá este jueves una reunión con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, según ha confirmado el Kremlin, en el marco de los contactos internacionales para lograr un acuerdo de paz en Ucrania, objeto de una invasión rusa desde febrero de 2022.

"Sí, podemos confirmarlo", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, en declaraciones al diario 'Izvestia', un día después de la reunión celebrada en la ciudad suiza de Davos entre Witkoff y el representante especial de Putin y jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dimitriev.

El propio Witkoff describió la reunión con Dimitriev como "muy positiva", mientras que el representante ruso celebró que "el diálogo es constructivo y cada vez más gente entiende lo justo de la posición rusa", sin que el Gobierno de Ucrania se haya pronunciado por ahora sobre estos contactos.

Peskov ha reaccionado así a unas declaraciones concedidas por Witkoff a la cadena de televisión estadounidense CNBC en las que desveló que se reunirá el jueves con Putin para hablar sobre Ucrania, con "intercambios de territorio" sobre la mesa, sin que Moscú se haya pronunciado al respecto.

INTERCAMBIO DE TERRITORIOS

Así, ha subrayado que ha habido "muchos progresos" durante "las últimas seis u ocho semanas" de conversaciones, mediadas por Estados Unidos, al tiempo que ha afirmado que Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará también en la reunión con Putin.

"Veremos a los rusos, Jared y yo, en algún momento del jueves por la tarde", ha dicho Witkoff, quien ha recalcado que Washington "está logrando que todos se acerquen" de cara a un acuerdo. "Esperamos tener algo bueno que anunciar pronto", ha argumentado, antes de afirmar que considera que Putin estña dispuesto a lograr un acuerdo.

Witkoff ha explicado que durante las conversaciones se ha estado "armonizando" la propuesta de paz de 20 puntos presentada por Trump y ha añadido que "ahora se trata de los acuerdos de territorio", en referencia a posibles intercambios de tierras que reconfigurarían la frontera internacional entre Ucrania y Rusia.

"Esto ha sido el elefante en la habitación. Creo que hay algunas ideas muy, muy buenas en torno a esto y espero que seamos capaces de lograr algunos progresos en este punto", ha zanjado el enviado especial de Estados Unidos, punta de lanza de los esfuerzos de la Administración Trump para lograr un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.