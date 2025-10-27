Putin traslada a Corea del Norte que "todo va según lo previsto" en las relaciones

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibe en el Kremlin a la ministra de Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui - Europa Press/Contacto/Vyacheslav Prokofyev

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha recibido este lunes a la ministra de Exteriores de Corea del Norte, Choi Suon Hui, ante la que ha resaltado que "todo va según lo previsto" en el acercamiento de las relaciones pactado con el dirigente norcoreano, Kim Jong Un.

Putin ha recordado el último cara a cara con Kim, en Pekín, en el que hablaron de las "perspectivas de desarrollo" de unas relaciones que se han estrechado en los últimos años hasta abarcar también el ámbito militar. El presidente ruso ha pedido a Choi que le traslade "los mejores deseos" a su aliado, según la agencia TASS.

Una sintonía que también se ha hecho palpable en un encuentro previo entre la ministra de Exteriores de Corea del Norte y su homólogo de Rusia, Sergei Lavrov, que ha resaltado el "ímpetu" del acercamiento a raíz de la reunión de líderes celebrada en junio de 2024 en Pyongyang.

Tras esa cita, el régimen norcoreano accedió a enviar tropas a la región rusa de Kursk para contener una incursión militar ucraniana. "Los rusos nunca olvidarán las hazañas de los soldados y oficiales de Corea del Norte en la liberación de la patria rusa", ha resaltado Lavrov.

Pyonyang, sin embargo, apenas se ha pronunciado sobre dicho despliegue. Los servicios de Inteligencia británico apuntaron la semana pasada que las tropas norcoreanas habrían sufrido más de 6.000 bajas entre muertos y heridos.