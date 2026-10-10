Putin traslada a Trump una propuesta iraní para la resolución del conflicto bélico

El presidente ruso, Vladimir Putin - PRESIDENCIA DE RUSIA

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha trasladado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, una propuesta del presidente iraní, Masud Pezeshkian, para la resolución del conflicto bélico que enfrenta a Washington y Teherán desde hace meses.

"El presidente Putin ha mantenido una conversación telefónica en la que ha trasladado al presidente estadounidense, Donald Trump, el punto de vista de Irán para una posible resolución del conflicto en Oriente Próximo", ha explicado a la prensa rusa el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

Peskov ha explicado que Putin mantuvo dos reuniones con Pezeshkian durante la cumbre de países miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y de la Cumbre Medioambiental del Caspio celebradas en Turkmenistán el viernes. En estos encuentros ambos mandatarios hablaron de la próxima conversación telefónica prevista entre Putin y Trump, según recoge la agencia de noticias rusa TASS.

"Entonces, y de acuerdo con el presidente iraní, Putin ha trasladado a Trump el punto de vista de Irán para una posible resolución del conflicto", ha apuntado Peskov, que concreta que la conversación se celebró el viernes.

Putin afirmó durante el encuentro con Pezeshkian que la situación en Oriente Próximo es "grave" y manifestó la intención de Rusia de "hacer todo lo posible para ayudar a resolverla". "Sabemos que Irán está realizando intentos sinceros de poner fin al conflicto iniciado en la región sin que tuvieran responsabilidad alguna y ha planteado de nuevo nuevas propuestas para una solución pacífica", ha añadido.

En este contacto también se trató la situación en Ucrania, que de hecho fue el "principal tema de conversación" entre Trump y Putin. También hablaron de las relaciones bilaterales, según el comunicado oficial del Kremlin.

"A iniciativa del presiente estadounidense Donald Trump la mayoría de la conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin se dedicó a la solución de Ucrania", ha explicado Peskov posteriormente.