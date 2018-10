Raab carga contra Francia y la "élite" de la UE tras sus críticas al plan de Londres para el Brexit

Publicado 23/09/2018 13:02:25 CET

El ministro británico para el Brexit, Dominic Raab, ha cargado este domingo contra el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la "élite" de la Unión Europea (UE) por sus críticas al plan de Londres para su salida del bloque regional.

Raab ha indicado que las recientes declaraciones de Macron en las que tildó de "mentirosos" a los que defendieron la campaña a favor del Brexit "no son el tipo de lenguaje de la habilidad política o la amistad".

"Si alguien quiere apuntar a algo que yo haya dicho que sea mentira, que se sienta libre de hacerlo, pero no lo acepto", ha dicho el ministro, quien participó en la campaña a favor del Brexit antes del referéndum.

Así, ha sostenido que "la UE tiene el hábito de desdeñar los votos democráticos, ya sean referéndums en este país, y están intentando hacer lo mismo hasta cierto grado, o en el resto de la UE".

"Una de las cosas que azuza el extremismo y las políticas extremistas, así como el antielitismo que estamos viendo que alimenta a movimientos populistas en la Europa continental, es esta idea de que cuando la gente puede hablar, se vuelve a empezar de cero", ha argumentado.

Raab ha manifestado además que la reciente cumbre en Salzburgo fue únicamente "un bache en el camino" y ha pedido a la UE que muestre "más respeto" por Reino Unido, según ha informado la cadena de televisión local BBC.

"Hemos presentado un paquete serio de propuestas (...) No vamos a pasar de un plan a otro como un tipo de mariposa diplomática, vamos a mostrarnos decididos sobre esto", ha resaltado.

Por otra parte, ha negado que el equipo de la primera ministra, Theresa May, haya iniciado un plan de contingencia de cara a unas posibles elecciones anticipadas en noviembre. "No valen para nada (las informaciones en ese sentido), no es algo que vaya a pasar", ha zanjado, tal y como ha recogido la agencia británica de noticias Reuters.

El Partido Laborista ha apoyado recientemente la celebración de elecciones anticipadas si May no logra el apoyo del Parlamento para el Brexit, al tiempo que ha dicho sopesar su apoyo a un segundo referéndum al respecto.

La primera ministra británica aseguró tras la cumbre en Salzburgo que "nadie quiere un buen acuerdo" más que ella. "La UE debe tener claro que no revocaré el resultado del referéndum --que calificó como el 'mayor ejercicio democrático' realizado en el país-- ni romperé mi país", agregó.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, respondió al mensaje de May asegurando que el 'Plan de Chequers' es un "paso en la buena dirección" y mostrándose convencido de que aún es posible "un buen acuerdo para todos".