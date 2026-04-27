La rama de Al Qaeda en el Sahel anuncia la toma de la localidad de Tessit, en el este de Malí

Archivo - Imagen de archivo de militares del Ejército de Malí. - Europa Press/Contacto/Habib Kouyate - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), rama de la organización terrorista Al Qaeda en el Sahel, ha anunciado este lunes la toma de la localidad de Tessit, situada en la región maliense de Gao, tras la retirada del Ejército en plena ofensiva lanzada el fin de semana contra varias zonas del país, incluida la capital, Bamako.

"En un acto sin precedentes y por la gracia de Dios, miembros del Ejército maliense en el cuartel de Tessit, en la región de Gao, tanto oficiales como soldados, se han rendido ante los muyahidín del JNIM a cambio de la garantía de su seguridad y una retirada segura", ha indicado el propio grupo yihadista en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Así, ha afirmado que esta iniciativa "forma parte de la política del grupo de brindar paz y seguridad a quienes cesan las hostilidades" contra la organización. "Hemos hecho un llamamiento a todos los miembros del Ejército de Malí en todos los campamentos y cuarteles que quedan en las regiones restantes para que sigan el ejemplo de sus compañeros en Tessit", recoge el texto. A cambio de estas retiradas, el JNIM ha vuelto a prometer "seguridad" a los soldados.

Previamente, el Ejército de Malí ha dicho haber "neutralizado" a "más de un centenar de terroristas" en una serie de bombardeos lanzados en el marco de su "contraofensiva" frente a los ataques coordinados lanzados el sábado por yihadistas y tuareg contra varios puntos del país.

Así, la junta militar ha dicho mantener la situación "bajo control" y ha insistido en que ha logrado "neutralizar" a cientos de atacantes a pesar de que el ministro de Defensa del país, Sadio Camara, haya fallecido en el marco de la ofensiva.

Este mismo lunes, el primer ministro, el general Abdoulaye Maiga, ha visitado a los heridos de los ataques perpetrados el sábado en la ciudad de Kati, sede principal del poder de la junta militar del país africano, y que se encuentran ingresados en el Centro Hospitalario Universitario Bocar Sidy Sall, tal y como ha indicado la oficina del primer ministro en un mensaje difundido en redes sociales.

Mientras, el líder de la junta militar, Assimi Goita, no se ha pronunciado sobre ninguno de estos acontecimientos, y se especula con que habría sido evacuado desde Kati, a las afueras de Bamako, hacia un lugar seguro. Tampoco hay noticias del presidente del Consejo Nacional de Transición, Malick Diaw, otra figura clave de la junta militar.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de sus antiguos socios occidentales.