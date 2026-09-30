La rama de Al Qaeda en el Sahel reivindica un ataque contra el ruso Africa Corps en el centro de Malí

Archivo - Militares del Ejército de Malí en un desfile en septiembre de 2025 (archivo) - Habib Kouyate / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), rama de Al Qaeda en el Sahel, ha reivindicado un ataque contra elementos del Africa Corps --antiguo Grupo Wagner y ahora bajo órdenes del Ministerio de Defensa de Rusia-- en los alrededores de la ciudad maliense de Niono (centro), sin que Moscú se haya pronunciado por ahora sobre el incidente.

La formación yihadista ha indicado en un comunicado publicado a través de sus canales de propaganda que el ataque fue lanzado contra "una patrulla del Africa Corps", antes de agregar que al menos siete miembros del grupo "murieron o resultaron heridos". "Dos vehículos militares fueron destruidos", ha agregado.

Asimismo, ha afirmado que sus fuerzas lograron incautar fusiles de asalto tipo Kalashnikov, lanzaderas, drones y aparatos de radar, así como otro armamento y equipamiento militar. "Hay que destacar que nosotros no sufrimos bajas", ha zanjado la rama de Al Qaeda.

El Ejército de Malí ha señalado por su parte que entre el lunes y el martes llevó a cabo varios ataques junto al Africa Corps contra supuestos "terroristas" en los alrededores de Kidal y Sofara, sin dar un balance de muertos o heridos en estas operaciones.

"Las operaciones de vigilancia y reconocimiento continúan en la zona para evaluar con precisión los efectos de los bombardeos y establecer un balance consolidado, así como proceder a la neutralización de toda amenaza residual", ha agregado en un comunicado en redes sociales.

En el mismo, ha insistido en que las Fuerzas Armadas mantiene su "determinación" a la hora de "combatir con rigor y profesionalidad" a los grupos terroristas que operan en el país. "Invitamos a la población a mantener su apoyo y su confianza a las fuerzas implicadas", ha zanjado.

Los comunicados han sido publicado después de que el grupo separatista tuareg Frente de Liberación del Azawad (FLA) reivindicara el martes varios ataques con drones contra posiciones del Ejército de Malí y el Africa Corps en Goundam, en el norte de Malí, tras lo que publicó un vídeo de los ataques.

El FLA ha lanzado durante los últimos meses varias ofensivas conjuntas contra las fuerzas gubernamentales junto al JNIM, si bien la junta militar asegura que mantiene el control de la situación, entre continuas operaciones de sus tropas y las fuerzas rusas.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.