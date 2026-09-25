La rama de Al Qaeda en el Sahel reivindica la toma de dos bases en el norte de Burkina Faso

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MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM), rama de Al Qaeda en el Sahel, ha reivindicado este viernes la toma de dos posiciones usadas por el Ejército de Burkina Faso y los 'voluntarios' reclutados por las autoridades para combatir a los yihadistas en la provincia de Ouahigouya, situada en el norte del país africano.

La formación ha señalado en sendos comunicados publicados a través de redes sociales que sus fuerzas han tomado bases en Aoréma y Klio, sin que la junta militar burkinesa haya reaccionado a estas aseveraciones y sin que por ahora haya informaciones sobre posibles bajas en los combates.

Burkina Faso está gobernado por una junta militar denominada Movimiento Patriótico de Salvación y Restauración (MPSR), desde el golpe de Estado de 2022, que derivó en el nombramiento como presidente interino de Paul-Henri Sandaogo Damiba, quien meses después fue apartado del poder en una segunda asonada que elevó al poder al actual presidente de transición, Ibrahim Traoré.

El país africano ha experimentado un aumento significativo de la inseguridad desde 2015, con ataques por parte de las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico que han contribuido a incrementar la violencia intercomunitaria, por lo que las nuevas autoridades prometieron mano dura a la hora de hacer frente a la amenaza de los grupos yihadistas y a la amenaza de su expansión en el Sahel.