RDC condena la última "masacre de civiles" perpetrada por un grupo vinculado a Estado Islámico en Kivu Norte

Archivo - Militares desplegados en Kivu Norte, República Democrática del Congo (archivo) - ALAIN UAYKANI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) ha condenado "con la mayor firmeza" la última "masacre de civiles" perpetrada en el este del país por supuestos milicianos de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), una organización armada vinculada al grupo terrorista Estado Islámico.

Así, el Ministerio de Comunicación congoleño ha indicado que al menos 15 civiles y un militar murieron en un ataque perpetrado el domingo contra la ciudad de Beni, en la provincia de Kivu Norte, antes de agregar que numerosas vivienda sufrieron además daños en el marco de "esta incursión criminal".

"El Gobierno presenta sus condolencias más profundas a las familias de las víctimas y expresa su profunda compasión con los heridos y la totalidad de la población de Beni, golpeada duramente por este nuevo drama", ha subrayado a través de un comunicado publicado en redes sociales.

En este sentido, ha reafirmado que "la lucha contra las ADF es una prioridad absoluta" y ha agregado que las fuerzas de seguridad "continúan las operaciones de búsqueda de los asaltantes". "Se han puesto en marcha medidas para reforzar la protección de las poblaciones civiles, garantizar la seguridad de las zonas afectadas y evitar nuevos ataques", ha garantizado.

Por ello, ha hecho un llamamiento "a la calma, la vigilancia y la confianza en las instituciones", al tiempo que ha indicado que "continuará sin descanso la lucha contra el terrorismo" para "restaurar de forma duradera la seguridad en los territorios afectados y garantizar la protección de los ciudadanos". "Los responsables de crímenes atroces serán buscados y responderán por sus actos ante la Justicia", ha zanjado.

El comunicado ha sido publicado después de que fuentes locales citadas por el portal congoleño de noticias Actualité denunciaran un total de 21 muertos en los ataques perpetrados por las ADF contra Beni y las adyacentes Vemba y Masulungwede, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría de los asaltos.

Las ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.