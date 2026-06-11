RDC eleva a más de 125 los muertos confirmados a causa del brote de ébola, con más de 650 casos

Fotografía de archivo de un trabajador sanitario en Mongwalu, en medio del brote de ébola declarado en República Democrática del Congo (RDC) - Europa Press/Contacto/XXXX

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado a más de 125 los muertos confirmados a causa del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el noreste del país, que deja ya más de 630 casos respaldados por pruebas de laboratorio, así como un total de 30 pacientes recuperados.

El Ministerio de Sanidad congoleño ha indicado en su último balance que, a fecha del 9 de junio, hay 635 casos confirmados, con 127 fallecidos, y 30 recuperados --28 en la provincia de Ituri y dos de la de Kivu Norte--, entre ellos ocho en las 24 horas anteriores, según un mensaje publicado a través de redes sociales.

Asimismo, ha recalcado que "406 contactos han completado satisfactoriamente su seguimiento de 21 días", con una tasa de seguimiento de contactos de más del 60%. "Los equipos siguen totalmente movilizados sobre el terreno en Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur. La respuesta avanza. Los resultados están ahí", ha apostillado la cartera.

Al balance de casos en RDC se suman 19 casos confirmados en Uganda, con dos fallecidos, en un momento en el que tanto las autoridades nacionales como otros países y organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS), trabajan para coordinar la respuesta y contener la propagación de la enfermedad.

En este contexto, Estados Unidos anunció el miércoles la entrega de otros 20 millones de dólares (unos 17,3 millones de euros) para apoyar la respuesta en RDC, con lo que ascienden a 220 millones de dólares (alrededor de 190,7 millones de euros), algo que, según el Departamento de Estado, "ayudará a respaldar las actividades integrales de preparación en los países que rodean el brote actual, incluidos Burundi, Kenia, Ruanda y Sudán del Sur".

La cartera explicó que "esta financiación se suma a los 350 millones de dólares (cerca de 303 millones de euros) destinados a la respuesta al ébola y a otra asistencia humanitaria en RDC, Sudán del Sur y Uganda, como parte de los 1.800 millones de dólares (aproximadamente 1.560 millones de euros) en ayuda a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) anunciados el 14 de mayo".

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con síntomas iniciales que pueden aparecer de forma repentina, como fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

RDC --que en diciembre de 2025 decreto el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.