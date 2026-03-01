Registradas varias explosiones en Qatar, Emiratos Árabes y Bahrein, mientras Israel detecta nuevos misiles iraníes

Lugar donde un misil balístico lanzado desde Irán impactó y causó daños en Tel Aviv, Israel - Europa Press/Contacto/Chen Junqing

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varios países del Golfo, como Qatar, Emiratos Árabes y Bahrein, han denunciado sucesivas explosiones durante la madrugada de este domingo, en el marco de una nueva escalada regional tras ataques atribuidos a Irán, que ha efectuado también nuevos lanzamientos de misiles contra territorio israelí, en el marco de la operación bautizada como Furia Épica, llevada a cabo entre Israel y Estados Unidos contra el país árabe.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de nuevos disparos hacia el país y han aseverado que sus sistemas de defensa aérea están trabajando de forma constante para identificar e interceptar cualquier "amenaza", en un contexto de máxima tensión que también ha dejado explosiones en Emiratos Árabes Unidos, disturbios en Bagdad y la caída de un dron en el norte de Irak.

Por su parte, el Ministerio del Interior de Qatar ha reportado hasta 16 heridos como consecuencia de los ataques iraníes, siendo ocho personas atendidas en las últimas horas.

La cartera ha añadido que se han registrado "daños materiales limitados en varias zonas" a lo largo de la noche, mientras que residentes en Doha, la capital del país, han reportado al menos once explosiones, sin que las autoridades hayan detallado por el momento los objetivos alcanzados, según medios locales.

En Emiratos Árabes Unidos, se han registrado "varios estallidos fuertes" en Dubái, sin que hasta el momento se hayan publicado cifras oficiales sobre víctimas o daños. Se espera que las autoridades emiratíes amplíen la información en las próximas horas.

Previamente, al menos otras cuatro personas resultaron heridas por el impacto de proyectiles lanzados desde Irán sobre el Aeropuerto Internacional de la mencionada ciudad, mientras que en la capital emiratí, Abu Dabi, las autoridades aeroportuarias notificaron a primera hora de este domingo la muerte de una persona como consecuencia de un ataque aéreo que ha dejado además al menos siete heridos.

NUEVOS MISILES HACIA ISRAEL

En paralelo, las FDI han confirmado la detección de nuevos misiles lanzados desde Irán hacia suelo israelí. Así las cosas, el Ejército ha indicado que el Comando del Frente Nacional ha emitido alertas anticipadas --enviadas directamente a teléfonos móviles-- en las zonas afectadas y ha insistido en que la población debe actuar con responsabilidad y seguir las instrucciones oficiales, subrayando que estas "salvan vidas".

Asimismo, la portavocía militar de las Fuerzas Armadas hebreas ha reiterado la petición de no publicar ni compartir ubicaciones ni imágenes de los impactos.

Las autoridades israelíes señalaron que, tras activarse las sirenas en diversas áreas del país, la Fuerza Aérea ha sido desplegada para "interceptar proyectiles y atacar cuando sea necesario" con el fin de "neutralizar la amenaza" iraní. No obstante, han advertido de que la defensa aérea "no es hermética", por lo que han insistido en la necesidad de respetar estrictamente las indicaciones del Comando del Frente Interno.

En incidentes concretos, las FDI han mencionado la interceptación de un vehículo aéreo no tripulado lanzado desde Irán en la región de Aravá. En Eilat, en cambio, las alarmas se han activado debido a una identificación errónea que ha llevado a activar los protocolos de actuación establecidos. De igual modo, en el norte del país han detectado también "la intrusión de una aeronave hostil".

Al mismo tiempo, Israel ha informado de la continuidad de sus ataques en el oeste y el centro de Irán. Según el comunicado castrense, decenas de aviones de combate, bajo la dirección de la Dirección de Inteligencia, han completado una "nueva oleada" de bombardeos contra aproximadamente 30 objetivos, con el objetivo de dañar el arsenal de misiles balísticos y los sistemas de defensa aérea iraníes.

PROTESTAS EN IRAK

La tensión también se ha extendido a Irak. En Bagdad, la muerte del líder supremo iraní ha dado lugar a manifestaciones en distintos puntos de la capital. Grupos de manifestantes se han concentrado en las inmediaciones de la Zona Verde, llegando a enfrentarse incluso a las fuerzas de seguridad. Vídeos compartidos por medios locales muestran a participantes ondeando banderas y coreando consignas mientras --según testigos presenciales-- algunos intentaron dirigirse hacia la Embajada de EEUU.

En el norte de Irak, medios locales han reportado la caída de un dron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Erbil, tras lo cual se observó una densa columna de humo. Un corresponsal de Al Jazeera ha relatado que el aeródromo, ubicado en la región autónoma kurda, ha sido atacado en dos ocasiones el sábado como parte de la respuesta iraní. Hasta el momento no se han precisado daños ni víctimas.

Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado una ofensiva sorpresa con cientos de bombardeos contra "ubicaciones que suponían una amenaza inminente", con el sector militar y nuclear en el foco. Washington ha declarado que el objetivo de la ofensiva es "desmantelar el aparato de seguridad del régimen".

Teherán estaba negociando con Estados Unidos un acuerdo sobre su programa nuclear. Las autoridades iraníes han denunciado una "agresión militar criminal" que viola los principios de la Carta de Naciones Unidas y han lanzado ataques en represalia contra bases militares estadounidense en países del Golfo, incluyendo Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.