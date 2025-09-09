Registrado un seísmo de 5,2 en las griegas Ática y Eubea, con temblores en Atenas

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un seísmo de magnitud 5,2 en la escala de Richter en la isla griega de Eubea ha sacudido en la madrugada de este martes Atenas, capital de Grecia, si bien hasta el momento las autoridades del país mediterráneo no han informado de víctimas.

El terremoto ha sido registrado poco antes de las 00.30 horas (hora local) con epicentro en aguas a 45 kilómetros al noreste de la capital griega y a cuatro kilómetros de la costa de Nea Styra, en el suroeste de la isla de Eubea, que es la segunda más grande del país, según ha indicado el Instituto de Geodinámica del Observatorio Nacional de Atenas.

Asimismo, el organismo ha estimado 13,6 kilómetros la profundidad del seísmo, que ha sido seguido por al menos otras cinco réplicas, de acuerdo a las informaciones recogidas por la cadena de televisión ERT News.

Las autoridades no han registrado hasta el momento víctimas ni daños materiales, si bien el alcalde de Maratón (Ática), municipio cercano al epicentro, Stergios Tsirkas, ha asegurado a esta cadena que "el seísmo fue muy intenso".

Se han desplegado efectivos de bomberos en el sur de Eubea y el este de Ática, mientras que los servicios de protección civil, la Policía local y las autoridades locales permanecen en continua comunicación para abordar las posibles consecuencias.