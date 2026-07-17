Registrados nuevos ataques contra la región del Kurdistán iraquí

Archivo - Mezquita en la ciudad de Erbil, en el Kurdistán iraquí. - Europa Press/Contacto/Sabur Rashid - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades del la región del Kurdistán iraquí han denunciado este viernes nuevos ataques contra las provincias de Suleimaniya y Erbil, un episodio que llega tras la muerte de ocho miembros de un grupo armado kurdo en pleno recrudecimiento de la escalada bélica en la región tras el intercambio de golpes entre Estados Unidos e Irán.

"Condenamos enérgicamente los ataques contra la ciudad de Solimania y el Kurdistán. Reiteramos que la región del Kurdistán y el gobierno local de Solimania, que mantienen su neutralidad y responsabilidad, no forman parte de la guerra que ha asolado la región", ha señalado el gobernador de Suleimaniya, Haval Abubaker, en un mensaje recogido por la cadena Rudaw.

En este sentido, la televisión afirma que varios drones procedentes del espacio aéreo de Balakayati, cerca de la frontera con Irán. Estos ataques han tenido como objetivo Tasluja, al tiempo que s han escuchado explosiones sobre Erbil.

Según fuentes de seguridad a Rudaw, un arsenal de los peshmerga, las fuerzas armadas oficiales y la guardia de seguridad de la región autónoma del Kurdistán iraqui, fue uno de los objetivos del ataque contra Tasluja.