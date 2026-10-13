La reina Sonia de Noruega pierde el tratamiento de Majestad y ya no figura como parte de la Casa Real

Archivo - La reina Sonia de Noruega, ante el féretro del rey Harald V, en la capilla ardiente instalada en el Palacio Real de Oslo tras el fallecimiento del monarca - CASA REAL DE NORUEGA - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reina Sonia de Noruega ya no figura oficialmente como miembro de la Casa Real y ha perdido el tratamiento de 'Majestad' a nivel oficial y en el ámbito nacional tras el fallecimiento en agosto de su marido, el rey Harald V, según refleja el sitio web de la Corte Real, que, pese a desplazarla a la sección de "otros miembros de la Familia Real", indica que "desempeña funciones oficiales en las que representa a la Casa Real".

El mismo se refiere a ella, en primer lugar, como "Su Majestad", pero este tratamiento corresponde apenas al rey, ahora Haakon VIII, y su esposa, la reina Mette-Marit, y, de hecho, el propio sitio web incluye un aviso de que "parte de la información" que alberga "deberá actualizarse en el futuro" tras la muerte del rey Harald.

Ha sido el portavoz de la Casa Real Guri Varpe quien ha aclarado este mismo lunes al diario noruego 'Aftenposten' las dudas acerca del tratamiento que recibirá. Alegando una decisión del nuevo rey Haakon VIII, hijo de Sonia, de emplear un "uso limitado de títulos reales", apenas los miembros de la Casa Real gozan del título de Su Majestad, como es el caso de Haakon VIII y de Mette-Marit, mientras que la princesa heredera Ingrid Alexandra recibe el tratamiento de Su Alteza Real.

De todos modos, Varpe ha señalado que, dado que "en el extranjero, en el ámbito anglófono, existen otras tradiciones", el nuevo monarca considera "apropiado utilizar los títulos en inglés" en tales ámbitos internacionales, donde la reina Sonia, de 89 años, sí podría recibir el tratamiento de Su Majestad.

Así las cosas, su retrato ha sido desplazado de la sección de la Casa Real --integrada únicamente por su hijo, la reina consorte y la princesa heredera-- y constituye ahora el primer rostro en la sección "otros miembros de la Familia Real" de la Corte escandinava, junto a su hija, la princesa Marta Luisa, de 55 años, y su nieto, el príncipe Sverre Magnus, de 20 años, quien ocupa el segundo lugar en la línea de sucesión tras su hermana Ingrid Alexandra.

Sin embargo, el sitio web real recoge que "la reina Sonia desempeña funciones oficiales en las que representa a la Casa Real", como sería este mismo lunes, cuando la reina Sonia visitó el Archivo Nacional de Oslo para ver los dibujos, retratos y muestras de condolencias colocados en la Plaza del Palacio tras la muerte de su marido.