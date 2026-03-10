Reino Unido, Alemania e Italia acuerdan colaborar ante la inestabilidad en el estrecho de Ormuz

Maniobras militares de la Guardia Revolucionaria de Irán en el estrecho de Ormuz en febrero de 2026 - Europa Press/Contacto/Sepahnews

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha acordado colaborar "estrechamente" con Italia y Alemania durante los próximos días frente a las amenazas iraníes, especialmente en lo respectivo a la situación en el estrecho de Ormuz, donde el tráfico marítimo ha caído en picado en medio de la guerra en Irán, país que controla el estratégico paso.

En sendas llamadas durante la noche del lunes con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz, han destacado "la importancia vital de la libertad de navegación para los buques a través de estas aguas", según ha informado sobre estos contactos el Gobierno británico.

En este sentido, Starmer ha comunicado a sus homólogos europeos las medidas defensivas adoptadas por el Reino Unido para apoyar a sus socios en el Golfo durante los últimos días, tras la escalada de tensión a raíz de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta iraní en forma de ataques con drones y misiles contra varios países de Oriente Próximo.

Este contacto se produce cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, ha confirmado Francia prepara junto a sus socios una misión de carácter "defensivo" para escoltar a los barcos en el estrecho de Ormuz, al entender que "ha terminado la fase más crítica del conflicto" en Oriente Próximo.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha prometido que dejará paso libre a los buques de "cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores israelíes y estadounidenses de su territorio", mientras que el secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, ha advertido de que "es poco probable que se logre algún tipo de seguridad en el estrecho de Ormuz" en medio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático.

Ante la creciente preocupación, Naciones Unidas ha reivindicado como "fundamental" el respeto a la libre navegación en el estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio de petróleo pero también para el transporte de fertilizantes, lo que puede tener un impacto en el coste de los alimentos.

A su vez, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Irán con atacar el país con "20 más fuerza" si emprende cualquier acción que interrumpa el transporte de crudo en el estrecho de Ormuz.