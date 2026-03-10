Reino Unido anuncia el derribo en Irak de un dron "lanzado contra fuerzas de la coalición"

El ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Wiktor Szymanowicz

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han anunciado este martes el derribo en Irak de un dron "lanzado contra fuerzas de la coalición", en el marco del conflicto desatado en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Una unidad terrestre antidrones británica ha derribado un dron en espacio aéreo iraquí que se dirigía contra fuerzas de la coalición", ha señalado el Ministerio de Defensa británico en un mensaje en redes sociales, sin especificar desde dónde habría sido lanzado el aparato.

Asimismo, ha señalado que "pilotos británicos han completado más de 230 horas de vuelo en operaciones defensivas para proteger a ciudadanos británicos, bases y socios en la región", antes de confirmar la decisión de elevar la preparación de un buque con "capacidades humanitarias y médicas" como "precaución" en caso de que "sea necesaria para labores marítimas en el Mediterráneo oriental".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.