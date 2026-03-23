Reino Unido da la bienvenida a posibles contactos entre EEUU e Irán: "Ormuz necesita ser reabierto"

Archivo - Entrada de Downing Street 10, residencia del primer ministro británico. - Aaron Chown/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Reino Unido ha dado este lunes la bienvenida a los posibles contactos anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre Estados Unidos e Irán, recalcando que una "resolución rápida" del conflicto está en el interés de toda la comunidad internacional, tras insistir en que el estrecho de Ormuz "necesita ser reabierto".

"Cualquier informe sobre conversaciones productivas es bienvenido. Siempre hemos dicho que una resolución rápida de la guerra está en el interés global y que, en particular, el estrecho de Ormuz necesita ser reabierto", ha indicado un portavoz de Downing Street en declaraciones recogidas por el diario británico 'The Guardian' sobre unos contactos que ha desvelado Trump pero que de momento Irán no confirma.

Así ha hecho referencia al comunicado conjunto de Reino Unido y una decena de países sobre la reapertura del estrecho, punto clave del comercio mundial de crudo. "Eso es una prioridad para nosotros", ha dicho.

Trump ha asegurado este lunes que ha ordenado "posponer todo ataque militar" contra las centrales eléctricas de Irán durante un periodo de cinco días, para dar margen a unos supuestos contactos mantenidos con la República Islámica. Después de dar el sábado un ultimátum de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz o exponerse a bombardeos contra instalaciones energéticas, el mandatario estadounidense ha enmendado su propio plazo para extenderlo cinco días.