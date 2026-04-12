Reino Unido no participará en el bloqueo de EEUU sobre Ormuz

El primer ministro británico, Keir Starmer (archivo) - Europa Press/Contacto/Thomas Krych

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno británico ha informado de que no tiene intención de participar en el bloqueo del estrecho de Ormuz anunciado este domingo por el presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de las negociaciones bilaterales mantenidas entre Estados Unidos e Irán este domingo en Islamabad.

"Seguimos apoyando la libertad de navegación y la apertura del estrecho de Ormuz que tan desesperadamente se necesita para apoyar la economía global y por el coste de la vida aquí en casa", ha explicado un portavoz del Gobierno británico citado por la televisión británica Sky News.

"El estrecho de Ormuz no debe ser de peaje", ha planteado el responsable iraní. "Necesitamos urgentemente trabajar con Fraincia y otros socios para construir una coalición amplia que proteja la libertad de navegación", ha argumentado.

Este mismo domingo Trump ha asegurado que Reino Unido va a enviar varios dragaminas para colaborar en la limpieza del estrecho.

Mientras, el líder del opositor Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, ha afirmado en redes sociales que el primer ministro británico, Keir Starmer, no debe unirse a la "última escalada de esta estúpida guerra" de Trump.

"Reino Unido debería trabajar junto a otros países para que Estados Unidos e Irán vuelvan a la mesa de negociación, en vez de "avivar las llamas de la guerra", ha aducido.