Reino Unido pide a nacionales seguir las instrucciones de las autoridades locales ante el incendio en Almería

Medios aéreos trabajan en las labores de extinción del incendio forestal de los Gallardos (Almería), a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España) - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha pedido este viernes a sus nacionales que se encuentren en la zona afectada por el grave incendio en Almería que "sigan las instrucciones de las autoridades locales y de los servicios de emergencia", tras el desastre que ha costado la vida de 12 personas, con otras 23 personas no localizadas.

"Si se encuentra en una zona afectada por el incendio siga en todo momento las instrucciones de las autoridades locales y de los servicios de emergencia", ha indicado el Ministerio de Exteriores británico en un aviso sobre recomendaciones de viaje.

De esta forma, las autoridades británicas piden evitar "desplazarse hacia la zona afectada o atravesarla". Igualmente pide mantenerse informado a través de las actualizaciones de los servicios de emergencia y en caso de emergencia, llamar al 112.

Las autoridades aportan teléfonos de apoyo a las víctimas como el +34 677 904 624, habilitado por el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED). Y en caso de necesitar asistencia consular, ofrece asistencia en el +34 917 146 300, y en caso de encontrarse en Reino Unido el +44 (0)20 7008 5000.

La Junta de Andalucía bajara que del balance de víctimas la mayoría son extranjeros, y se está trabajando en su identificación. El presidente, Juanma Moreno, ha confiado en que se pueda encontrar a las personas en paradero desconocido. De los heridos, cuatro de ellos se encuentran muy graves con quemaduras.