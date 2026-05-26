Restablecido parcialmente Internet en Irán tras 88 días mientras un tribunal ordena la suspensión de la decisión

Partidarios progubernamentales ondean banderas nacionales durante una manifestación organizada por el Estado, en medio de un alto el fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel. - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Irán ha recuperado este martes parcialmente el acceso a Internet 88 días después, según han informado las autoridades iraníes y organizaciones no gubernamentales, si bien la situación podría cambiar en las próximas después de que el Tribunal de Justicia Administrativa emitiera una orden temporal para suspender la implementación de la resolución ante varios recursos contra la decisión.

"Siguiendo la misión encomendada por el presidente y en línea con la promesa del gobierno, se dio el primer paso hacia un acceso libre y regulado al ciberespacio", ha señalado en redes sociales el vicepresidente de Irán, Mohamed Rezá Aref.

"Con la reapertura de Internet, se facilitarán los servicios inteligentes y se cumplirán las demandas populares de quienes han apoyado firmemente al sistema y a Irán", ha añadido.

Este paso sigue la orden del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, para el restablecimiento del servicio de Internet a la situación previa a enero de 2026, que se justifican como medidas contra el espionaje y como protección ante ciberataques contra infraestructuras críticas, así como para evitar interrupciones en la prestación de servicios públicos.

NetBlocks, organización no gubernamental que hace seguimiento a la ciberseguridad y gobernanza del Internet, ha confirmado el "restablecimiento parcial" de la conectividad 88 días después. El paso llega "tras 2.093 horas de aislamiento casi total de las redes internacionales, lo que supone el corte de Internet a nivel nacional más prolongado de la historia moderna". "No está claro si este restablecimiento será duradero", ha apuntado el organismo.

Así las cosas la decisión podría revertirse en las próximas horas después de que el Tribunal de Justicia Administrativa haya admitido una demanda en contra y emitido una orden para suspender la aplicación de esta resolución hasta que se examine la demanda, ha informado la agencia iraní Mizan, que incide en que el tribunal emite esta medida cautelar al considerar la necesidad y urgencia del asunto.

Según ha recalcado el órgano de justicia en los casos en que se presenten demandas solicitando la anulación de reglamentos ejecutivos, la sala especializada del tribunal puede, si existe necesidad y urgencia, emitir una orden temporal para suspender la aplicación del reglamento impugnado antes de examinar el fondo de la demanda.

Las restricciones al acceso a Internet fueron impuestas por las autoridades de la República Islámica en medio de la violencia y la represión de las protestas ocurridas en el país en enero de este año, cuyo balance de víctimas ascendió a más de 3.100 víctimas mortales.