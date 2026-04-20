El rey de Camboya es operado con éxito en China tras ser diagnosticado de cáncer de próstata

Archivo - El rey de Camboya, Norodom Sihamoni. - Europa Press/Contacto/Sovannara - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rey de Camboya, Norodom Sihamoni, ha sido operado con éxito en Pekín, la capital de China, tras desplazarse hasta el país para recibir tratamiento indicación de su equipo médico tras ser diagnosticado de cáncer de próstata, según ha informado este lunes la Casa Real.

Sihamoni, de 72 años, tendrá que permanecer un tiempo hospitalizado. "Los médicos han aconsejado respetuosamente a su majestad que permanezca ingresado durante un tiempo tras la cirugía para que su estado pueda ser monitorear y su salud pueda recibir la atención necesaria", ha afirmado la Casa Real en un comunicado.

Asimismo, su familia ha expresado un "profundo agradecimiento" a los líderes nacionales y al pueblo camboyano por sus "oraciones y buenos deseos para la pronta recuperación" del rey.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, el ex primer ministro camboyano Hun Sen, ahora presidente del Senado y padre del actual jefe de Gobierno del país, Hun Manet, ha dado también las gracias a los "excelentes médicos que lo han atendido y que han llevado a término con éxito la cirugía de forma segura".

De acuerdo con la Constitución de Camboya, es el propio Hun Sen el que ejercerá de jefe de Estado interino mientras el monarca --que accedió al trono en octubre de 2004 después de que su padre, Norodom Sihanouk, abdicara-- se encuentre en el extranjero. El rey había viajado en marzo a Pekín junto a su madre, Norodom Monineath, de 89 años, para una revisión médica. El monarca se somete a este tipo de pruebas dos veces al año. Su último viaje tuvo lugar en agosto de 2024.