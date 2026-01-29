El rey Federico X de Dinamarca visitará Groenlandia en febrero en apoyo tras las tensiones con EEUU

Imagen de archivo de los reyes de Dinamarca, Federico X y María - Europa Press/Contacto/Cover Images

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El rey Federico X de Dinamarca ha anunciado este jueves que visitará Groenlandia en febrero para expresar su apoyo tras las tensiones por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexionarse la isla ártica, territorio semiautónomo danés.

La Casa Real danesa se ha limitado a anunciar que Federico X visitará Groenlandia del 18 al 20 de febrero. "Se espera que el rey llegue a la capital groenlandesa, Nuuk, el miércoles 18", reza un comunicado en el que añade que los detalles de su agenda se publicarán "más adelante".

El monarca, que está realizando junto a la reina María una visita de Estado a Lituania, ha manifestado en declaraciones a los medios desde el país báltico que "lo que ha sucedido allí en las últimas semanas" les "ha conmovido profundamente", por lo que quiere reunirse con el pueblo groenlandés "cara a cara".

"Estamos siguiendo el asunto muy de cerca", ha declarado, antes de agregar que también son "muy conscientes del gran apoyo" que ha recibido tanto la isla, como su pueblo y, en particular, Dinamarca por parte de sus "aliados más cercanos", recoge la cadena de televisión DR.

La última vez que Federico X visitó Groenlandia fue en abril de 2025, coincidiendo también con un periodo en el que Trump realizaba diariamente amenazas sobre sus aspiraciones de hacerse con el control de dicha isla.

Si bien la figura del rey danés es meramente representativa y se abstiene de expresar su opinión sobre temas políticos de actualidad, su visita se considera una respuesta a las reiteradas aspiraciones de Trump de hacerse con el territorio.

En medio del aumento de las tensiones en las últimas semanas, Trump anunció recientemente un preacuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para mantener canales de conversación para una salida a la crisis, con el objetivo de que la Alianza Atlántica asuma más responsabilidad en la defensa del Ártico y para evitar que Rusia y china tengan mayor presencia.

Mientras tanto, se están produciendo conversaciones a tes bandas entre dirigentes de Dinamarca y Groenlandia con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el vicepresidente estadounidense JD Vance.