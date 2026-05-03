El rey de Marruecos le otorga a su hijo un puesto clave en la coordinación de las Fuerzas Armadas

Archivo - bandera de Marruecos - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha nombrado este sábado a su único hijo varón, el príncipe El Hasán, como nuevo coordinadoor de las Oficinas y Servicios del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, un puesto clave dentro de la estructura militar que busca preparar al heredero en la línea de sucesión de la Corona marroquí.

"Su Majestad el Rey Mohamed VI, Comandante Supremo y Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Reales, ha nombrado hoy a Su Alteza Real el Príncipe Heredero Mulay El Hasán coordinador de las oficinas y servicios del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Reales", ha informado un comunicado oficial de la Oficina Real.

El príncipe, que cumplirá 23 años la semana que viene, hasta ahora solo desempeñaba funciones militares de rango inferior. Ahora, como coordinador, tendrá un acceso sin precedentes a los informes elaborados por los servicios de inteligencia militar y de contraespionaje antes de que sean presentados al Rey, que ostenta el cargo Comandante Supremo del Ejército.

El gabinete de la Casa Real ha querido recordar que su padre, el actual rey de Marruecos, fue nombrado para el mismo cargo por su abuelo, el difunto rey Hasán II, en 1985. Mohamed VI también tenía 22 años en el momento del nombramiento.

"Su Majestad el Rey Mohamed VI, que Dios le asista, se ha encargado, desde que era príncipe heredero de la coordinación de las oficinas y servicios del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Reales desde 1985, tras haber sido nombrado para este cargo por su augusto padre, el difunto Su Majestad el Rey Hasán II", ha recogido.

El príncipe heredero también participará en la supervisión diaria de la seguridad fronteriza y las amenazas regionales, además de encargarse de la modernización del ejército y sus servicios sociales.

El Hasán, que estudia en la Universidad Politécnica Rey Mohamed VI de Rabat, ha ido adquiriendo un papel más destacado en la vida pública durante los últimos años. En diciembre presidió la ceremonia de inauguración de la Copa Africana de Naciones de fútbol y el mes pasado inauguró la torre Rey Mohammed VI, cerca de Rabat.