Rosatom evacuará esta semana a más de 200 empleados de la central nuclear iraní de Bushehr

Archivo - Vista de la central nuclear de Bushehr, en el suroeste de Irán - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La operadora nuclear rusa Rosatom ha anunciado este miércoles que más de 200 empleados de la central nuclear iraní de Bushehr abandonarán el país asiático esta semana, en la que se espera que sea la última evacuación de personal tras los ataques registrados en sus instalaciones en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Estamos preparando la última fase de la evacuación esta semana; se espera que más de 200 personas abandonen la central y se dirijan a Armenia", ha declarado el director de Rosatom, Alexei Lijachev, en una entrevista concedida a la cadena de televisión rusa Rossiya 24.

Lijachev ha indicado que no se abandonará la planta "por completo", puesto que permanecerán trabajando en ella unas 50 personas de manera voluntaria. Este número, ha considerado, "será suficiente para garantizar esta pausa y asegurar el funcionamiento de la maquinaria (...) de las instalaciones de servicios públicos".

"Una instalación nuclear, un trabajo de esta envergadura, no puede ignorarse por completo", ha defendido después de la evacuación de más de 400 personas de la central de Bushehr, recordando que ha sufrido hasta tres bombardeos en más de un mes de guerra.

La central, operada por Rosatom, cuenta con un reactor de mil megavatios en funcionamiento y otros dos en construcción de la misma capacidad cada uno. El Kremlin ha advertido a la Administración de Donald Trump del riesgo que entraña atacar este tipo de instalaciones en Irán.