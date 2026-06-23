Rubio aclara que ningún país puede cobrar peajes en aguas internacionales después de que Trump lo sugiriera

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU. - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado este martes que "ningún país" puede cobrar peajes por navegar por una ruta navegable internacional, después de que el presidente Donald Trump sugiriera la posibilidad de hacerlo en el estrecho de Ormuz si no se lograba una acuerdo con Irán.

"Ningún país tiene permitido cobrar peajes ni tasas en una vía navegable internacional. Así lo establece el Derecho Internacional. Así son las cosas en todas las vías navegables internacionales y así es como esperamos que sea aquí", ha declarado tras aterrizar en Abu Dabi, como parte de su gira por países del golfo Pérsico.

"No creo que tengamos que convencer a nadie por aquí en ese sentido. Creo que todos los países de esta región estarían de acuerdo con nosotros", ha dicho Rubio, a quien su gira por la región también llevará estos días por Kuwait y Bahréin.

Apenas unos días después de que Estados Unidos e Irán sellaran un principio de entendimiento para poner fin a la guerra, Trump advirtió de que Washington podría imponer un peaje en el estrecho de Ormuz si en los siguientes 60 días no se lograba un acuerdo definitivo, incluido el desmantelamiento del programa nuclear iraní.

Si bien Trump aclaró que "no habrá peajes en el estrecho de Ormuz durante el periodo del alto el fuego de 60 días", podría ser lo contrario tanto "si no se completa el acuerdo" como forma de recompensar a Estados Unidos "por los servicios prestados", escribió en sus redes sociales.