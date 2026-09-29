Rubio advierte de la implicación de "un actor extranjero" tras el intento de atentado en la base de Fairford

Archivo - El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. - Marek Ladzinski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha advertido de que el presunto plan para atentar contra la base aérea británica de Fairford, que cuenta con presencia militar estadounidense, evidencia "claramente la implicación de un actor extranjero", si bien ha evitado dar más detalles sobre la investigación en curso.

Durante una entrevista en la cadena de televisión estadounidense Fox News, el jefe de la diplomacia estadounidense ha calificado el intento de ataque como "una situación muy grave" y ha vinculado el incidente a las amenazas globales contra intereses norteamericanos.

"Estamos lidiando con elementos en el mundo, y en el caso de Irán, por ejemplo, que han amenazado abiertamente con atacar los intereses estadounidenses a nivel global", ha apuntado Rubio. En este sentido, ha avisado de que su Administración se tomará estas amenazas "muy en serio" y ha asegurado que "habrá repercusiones" ante cualquier ataque o intento de atentado.

Por otro lado, el secretario de Estado ha querido agradecer a las autoridades británicas su labor en el caso, asegurando que han sido "muy cooperativas" y han estado "al tanto de la situación". Al igual que el presidente Donald Trump, Rubio se ha referido a la puesta en libertad bajo fianza de los cinco detenidos en relación con el incidente, todos ellos ciudadanos británicos de entre 23 y 25 años.

El secretario ha asegurado asimismo que "a mucha gente le preocupa" esta decisión judicial, aunque ha matizado que su departamento está interactuando con Londres y ha reivindicado que los británicos "han sido muy útiles en algo que es un incidente muy grave".

Los cinco sospechosos fueron detenidos durante la madrugada del domingo en el área de Whelford, cerca de la base de Fairford, por supuestos delitos bajo la Ley de Explosivos. Las autoridades británicas desplegaron a artificieros militares para inspeccionar tres vehículos sospechosos y procedieron a evacuar casi un centenar de viviendas cercanas.

La base de Fairford ha sido utilizada recientemente para el despliegue de bombarderos estadounidenses en el marco del conflicto abierto en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.