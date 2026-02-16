Rubio afirma que EEUU no obligará a nadie a aceptar un acuerdo ante la negativa de Kiev a ceder territorios

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. - Jakub Kotian/TASR/dpa
MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado este lunes que Washington no obligará a ninguna de las a partes aceptar un acuerdo de paz sobre Ucrania que no quieran, en un momento en el que desde Kiev se ha vuelto a poner de relieve que no aceptarán un pacto que implique la cesión de territorios.
"No estamos tratando de obligar a nadie a aceptar un acuerdo que no quiera aceptar. Solo queremos ayudar porque creemos que es una guerra increíblemente dañina", ha manifestado Rubio en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, con motivo de su viaje oficial a Budapest.
"Queremos hacer lo que podamos para que termine", ha señalado el jefe de la diplomacia estadounidense, quien ha destacado que Washington ha sido el único actor capaz de hacer que las partes se sienten a negociar.
"Estados Unidos ha tenido éxito en lograr que ambas partes dialoguen", no así Naciones Unidas o ningún otro país en Europa, ha apuntado el secretario de Estado. "Todo lo que estamos intentando hacer es desempeñar un papel, si es posible, para alcanzar un acuerdo" y "es lo que vamos a seguir haciendo", ha añadido.
Las declaraciones de Rubio llegan en la víspera del nuevo diálogo a tres que mantendrán Washington, Kiev y Moscú, esta vez en la ciudad suiza de Ginebra, en la que las dos partes en guerra ya han adelantado que versará principalmente sobre la situación de los territorios del sur y sureste, ocupados por las fuerzas rusas.
En las últimas horas, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha vuelto a incidir en que no pueden firmar un acuerdo que implique ceder parte de sus territorios. Washington ha propuesto establecer una zona franca en las áreas en disputa que no convence ni a Moscú ni a Kiev, mientras Rusia aspira a quedarse con toda la región del Donbás y otras partes del este de Ucrania.