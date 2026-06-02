Rubio afirma que Irán "acepta negociar aspectos de su programa nuclear" que antes no quería ni mencionar

El secretario de Estado, Marco Rubio. - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado este martes que ahora Irán "acepta negociar aspectos de su programa nuclear" que, antes de la ofensiva lanzada junto a Israel el pasado 28 de febrero, "se negaban siquiera a mencionar".

Según ha defendido el jefe de la diplomacia estadounidense en una sesión en el Senado estadounidense, la operación militar contra Irán "tuvo un gran éxito en el cumplimiento de sus objetivos militares". Así ha defendido que el ataque ha reducido "drásticamente" las capacidades de Irán en materia de misiles y drones, pese a que que Teherán "todavía tiene muchos drones", alegando que este tipo de equipamiento militar es "fácil de fabricar".

En todo caso, ha asegurado que el "el escudo convencional" de Irán "ha quedado sustancialmente erosionado" y que ahora Teherán "acepta negociar aspectos de su programa nuclear que hace apenas un mes, o incluso hace un año, se negaban siquiera a mencionar".

Sin querer entrar en grandes detalles, el secretario de Estado ha señalado que Washington espera que se pueda llegar a un pacto para el cese de las hostilidades y la reapertura de Ormuz, que lleve a una segunda fase en la que Irán entre a negociar aspectos concretos de su programa nuclear.

Rubio ha subrayado que espera que Teherán entre en negociaciones sobre temas "relacionados con el uranio altamente enriquecido", "incluido el destino del uranio altamente enriquecido que todavía permanece enterrado en algún lugar profundo de una montaña".

Irán tendrá que "aceptar negociar limitaciones severas y de largo plazo, o incluso la eliminación, de las actividades de enriquecimiento de uranio dentro de su país", ha apuntado.

Así, ha advertido de que las negociaciones con Irán no son fáciles y que por el momento son solo "conversaciones". "Digo conversaciones porque negociar con Irán no es como negociar con Suiza. Es algo muy diferente. Requiere el uso de intermediarios. Pero existe una posibilidad ante nosotros, que podría materializarse hoy, mañana o la próxima semana", ha indicado sobre llegar a un acuerdo.

Como principal obstáculo a estas negociaciones, Rubio ha mencionado las "fragmentaciones" en el seno del "régimen" iraní. "Se necesitan días para obtener respuestas de su sistema", ha indicado, para apostillar en todo caso que Washington tiene "esperanza de que algo pueda ocurrir".

De todos modos, ha incidido en que como principal objetivo de los contactos Estados Unidos busca que los estrechos "se reabran", iniciar un período de negociaciones sobre "temas muy específicos", con "negociaciones claramente delimitadas" y la vista puesta en alcanzar un resultado "aceptable para nosotros y que ellos también puedan asumir".

Rubio ha recalcado que si este enfoque negociador "no funciona", Estados Unidos se guarda distintas opciones, apuntado que habrá "un problema respecto a sus ambiciones nucleares".

REAPERTURA DE ORMUZ

"Los estrechos tienen que ser reabiertos", ha indicado el secretario de Estado estadounidense ante las preguntas de los senadores, incidiendo en que si Teherán quiere volver a transportar su petróleo a través del paso, "tendrá que reabrir los estrechos".

"Si se niega a hacerlo, entonces tenemos otras opciones a nuestra disposición, pero preferiríamos negociar la reapertura de esta vía", ha subrayado, insistiendo en que una segunda etapa será abrir negociaciones sobre cuestiones concretas de su programa nuclear.