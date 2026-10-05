Rubio asegura que EEUU cumplirá sus pactos de seguridad con Arabia Saudí en plena contraofensiva en Yemen

El secretario de Estado, Marco Rubio, durante un acto en Washington. - Yuri Gripas - Pool via CNP / Zuma Press / Europa P

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha señalado este lunes la intención de Washington de cumplir los pactos en materia de seguridad con Arabia Saudí, sin entrar en más detalles sobre el apoyo estadounidense en plena contraofensiva en Yemen en el que la coalición internacional liderada por Riad está atacando a la insurgencia huti para retomar el control del territorio yemení.

"Estados Unidos tiene un acuerdo de defensa y seguridad con Arabia Saudí y tenemos la intención de cumplirlo. No voy a entrar en más detalles al respecto", ha explicado en declaraciones antes de viajar a Europa para una visita que le llevará a Islandia, Grecia y Portugal, a los que ha destacado como buenos aliados de la OTAN.

"Los saudíes y las fuerzas yemeníes claramente no están a favor de que los hutíes controlen ese territorio cercano al estrecho. Y es un territorio que los hutíes conquistaron como resultado de una ofensiva, y esto es la respuesta a ello", ha señalado después de que en las últimas jornadas las fuerzas gubernamentales hayan lanzado una campaña que ha logrado la toma del paso de Bab el Mandeb y zonas costeras del oeste del país.

"Esperábamos que ocurriera y eso es lo que está sucediendo", ha afirmado el jefe de la diplomacia estadounidense respecto a la contraofensiva con la que las fuerzas gubernamentales han reivindicado hacerse con estas áreas.

"Evidentemente, las fuerzas yemeníes van a intentar recuperar el territorio del que fueron expulsadas", ha indicado Rubio, quien ha explicado que Riad tiene derecho a defenderse se los ataques lanzados desde Yemen por los rebeldes hutíes.

Las Fuerzas Armadas de Yemen han anunciado este lunes que han recuperado el control del estratégico estrecho de Bab el Mandeb, la puerta al mar Rojo, en su contraofensiva ante la insurgencia hutí para volver a controlar todo el territorio del país.

Las autoridades del Gobierno reconocido internacionalmente han incidido en que los "logros" en la costa y la "ofensiva estratégica hacia Saná utilizando capacidades avanzadas" confirman que la operación "avanza hacia el logro de sus objetivos nacionales de restaurar las instituciones estatales y poner fin al golpe de Estado", en referencia a la ofensiva hutí de 2014, que permitió a los rebeldes tomar la capital y buena parte del oeste del país.