Rubio confirma que Lavrov le llamó para avisarle de que "Kiev se convertirá en un lugar muy peligroso"

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU. - Europa Press/Contacto/Stefano Costantino

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha confirmado este martes que el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, le llamó personalmente este lunes para transmitirle que "Kiev se convertirá en un lugar muy peligroso", en plena campaña de Moscú contra la capital ucraniana.

"Me llamó personalmente para decirme (...) que Kiev se convertiría en un lugar muy peligroso", ha desvelado Rubio, quien trasladó al ministro ruso la postura de Estados Unidos de reanudar y participar en nuevas conversaciones entre las partes.

"Kiev ha sido un lugar muy peligroso durante varios años. El peligro en todas estas guerras, a medida que continúan y se prolongan, es que siempre existe la amenaza de una escalada", ha expliccado Rubio en declaraciones a los medios antes de poner rumbo de nuevo a Estados Unidos tras su viaje oficial de varios días a Europa e India.

La llamada de Lavrov, no obstante, fue complementaria al aviso que Moscú trasladó no solo a la Embajada de Estados Unidos, sino también al resto de legaciones diplomáticas extranjeras presentes en la capital de Ucrania, según ha contado el propio Rubio.

"Esto es lo que sucede con estas guerras (... )se intensifican (...) y es por eso que la guerra debe terminar. Cada vez que vemos estos grandes ataques de un bando u otro, nos recuerda por qué esta es una guerra terrible que ya ha durado más que la Segunda Guerra Mundial", ha apuntado el secretario estadounidense.

SIN NEGOCIACIONES A LA VISTA

Rubio también ha informado de que no hay negociaciones programadas a la vista, pero que desde el lado estadounidense están "siempre" dispuestos "a desempeñar un papel constructivo y útil si se presenta esa oportunidad".

"Estados Unidos está listo y preparado para hacer todo lo posible para ayudar a facilitar el fin de esta guerra. Y esperamos que en algún momento se presente la oportunidad de que podamos desempeñar ese papel nuevamente", ha dicho Rubio, según la transcripción publicada por el Departamento de Estado.

UCRANIA TACHA DE PROVOCACIÓN LAS PALABRAS DE PESKOV

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha valorado las palabras de su par ruso como una "provocación descarada" que reflejan la falta de interés de Moscú por poner fin a la guerra.

Sibiga ha afeado a Lavrov que difunda públicamente estas "amenazas" contra Kiev. "Me resulta muy difícil comprender cómo se puede permitir esto", ha expresado el ministro de Exteriores en los márgenes de un foro sobre las relaciones entre Ucrania y los países de africanos, según recoge la agencia Ukrinform.

"Esperamos sinceramente que, tras recibir estas señales, nuestros socios, en lugar de simplemente tener en cuenta esta información, emitir recomendaciones a sus ciudadanos o aconsejar a sus representantes que abandonen Kiev, envíen una señal firme y contundente a Moscú de que no lleve a cabo estos ataques", ha expresado.