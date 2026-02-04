Rubio dice que las conversaciones con Teherán deben abordar el programa de misiles balísticos iraní

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Gent Shkullaku

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha afirmado este miércoles que para que las conversaciones entre Washington y Teherán sean "significativas" se deberían abordar puntos clave, como el programa de misiles balísticos iraní.

"Creo que para que las conversaciones realmente conduzcan a algo significativo, deberán incluir ciertos aspectos, como el alcance de sus misiles balísticos, su patrocinio a organizaciones terroristas en la región, el programa nuclear y el trato a su propia población", ha expresado en declaraciones a la prensa.

Rubio ha señalado que la Administración Trump está dispuesta a "hablar, reunirse y dialogar con cualquier persona del mundo". "No consideramos las reuniones como una concesión ni una legitimación mínima (de ningún régimen)", ha indicado.

En este sentido, ha reiterado que Washington está abierto a llevar a cabo negociaciones, incluso si se celebran en un formato directo. "Creíamos que teníamos un foro de discusión acordado en Turquía. Ayer vi informaciones contradictorias del lado iraní que decían que no se había acordado eso, pero aún así se trabaja en ello", ha subrayado.

La agencia de noticias iraní Tasnim ha informado este mismo miércoles que se llevarán a cabo negociaciones indirectas entre las partes en la capital de Omán, Mascate. Se espera que las delegaciones estén encabezadas por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, respectivamente.

Las últimas semanas han arreciado las amenazas del presidente Donald Trump contra Teherán, amagando con un ataque militar e insistiendo en las exigencias para que Teherán abandone totalmente su programa nuclear y balístico, en medio del despliegue naval de Estados Unidos en la región.

En el marco de este despliegue militar, la Marina de Estados Unidos derribó en la víspera un dron iraní que se aproximó a un portaaviones estadounidense de forma "agresiva" en aguas del mar Arábigo en medio de las tensiones entre Washington y Teherán.