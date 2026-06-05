Rubio reafirma a Kuwait el apoyo de EEUU y condena el ataque contra su aeropuerto atribuido a Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (der.), junto al ministro de Exteriores kuwaití, Jarrah Jaber al Ahmad Al Sabá (izq.), reunidos en Washington, EEUU - MINISTERIO DE EXTERIORES DE KUWAIT EN X

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha reafirmado este jueves el compromiso de Washington con la seguridad de Kuwait en una reunión con el ministro de Exteriores kuwaití, Jarrah Jaber al Ahmad Al Sabá, en la que ha condenado los "indignantes e inaceptables ataques de Irán contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait" en el marco de las últimas hostilidades entre las Fuerzas Armadas norteamericanas y las de la República Islámica.

"El secretario ha reiterado el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Kuwait, con garantizar que Irán nunca adquiera un arma nuclear y con el restablecimiento de la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz", reza una nota difundida por la portavocía del Departamento de Estado acerca del encuentro entre los líderes de sus respectivas diplomacias.

En el mismo, Rubio "ha condenado los indignantes e inaceptables ataques de Irán contra el Aeropuerto Internacional de Kuwait y otras partes del país", al tiempo que ha expresado "sus condolencias por las víctimas mortales y los heridos" --el balance fue de un muerto y decenas de heridos--. "Nos solidarizamos con el pueblo kuwaití en estos momentos difíciles", ha agregado.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Kuwait se ha hecho eco también de la reunión, que, según el comunicado emitido, "ha incluido la condena de los reiterados y reprobables ataques iraníes contra el Estado de Kuwait", así como "la reafirmación del pleno derecho de este último a adoptar todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía e integridad territorial".

Además, según Kuwait, ambos responsables han reafirmado "su compromiso de fortalecer aún más la cooperación bilateral y la coordinación conjunta en diversos ámbitos", destacando, entre otros, sectores, la política y la defensa.

"Los dos ministros destacaron la importancia de mantener la coordinación kuwaití-estadounidense a diversos niveles y en vista de la delicada situación en la región, con el fin de afrontar los desafíos actuales, gestionar los rápidos acontecimientos y fortalecer los esfuerzos para consolidar la seguridad y la estabilidad regionales", agrega la nota, que sitúa como horizonte la consecución de "los intereses comunes de ambos países amigos" y de "la seguridad y la prosperidad de la región".

El encuentro ha tenido lugar menos de 48 horas después de que un dron impactara en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, un suceso que se saldó con al menos un muerto y decenas de heridos y que las autoridades kuwaitíes y estadounidenses han atribuido a Irán, pese a que Teherán se ha desvinculado y ha señalado a Estados Unidos como responsable de los daños, apuntando al posible impacto de un misil interceptor lanzado para intentar derribar sus misiles y drones.

La Guardia Revolucionaria iraní había reivindicado el lanzamiento de "misiles y drones" contra la sede de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos ubicada en Bahréin, así como contra otras bases aéreas de Oriente Próximo y un buque de bandera estadounidense, en "respuesta" a la violación del alto el fuego por parte de Washington tras sus últimos ataques contra un buque iraní y la isla de Qeshm.

Este nuevo intercambio de ataques ha supuesto un nuevo enfrentamiento en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego de abril y el estancamiento de las negociaciones abiertas para intentar lograr un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo, abierto el 28 de febrero a causa de una ofensiva sorpresa lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán.