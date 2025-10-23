Rubio viaja a Israel, donde ya está JD Vance, antes de visitar el este de Asia para dos cumbres

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos ha emprendido a última hora de este miércoles un viaje oficial que comienza por su visita a Israel en el marco de la propuesta del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, para la Franja de Gaza, tras lo cual se desplazará a Malasia, Japón y Corea del Sur, donde participará en dos cumbres, además de otras reuniones.

"Rubio viajará a Israel del 22 al 25 de octubre para apoyar la exitosa implementación del plan integral del presidente Trump para poner fin al conflicto en Gaza", reza el comunicado del portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Durante su primera visita en este viaje, el jefe de la diplomacia estadounidense "reafirmará el firme compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel y colaborará con sus socios para aprovechar el impulso histórico hacia una paz duradera y la integración en Oriente Medio", reza el texto. Rubio coincidirá allí, previsiblemente, con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, que se encuentra en el país hebreo tras desplazarse esta misma semana.

Tras Israel, el secretario de Estado viajará a Kuala Lumpur, Tokio y Gyeongju --ciudad meridional de Corea del Sur-- del 26 al 30 de octubre "para promover la paz y la prosperidad en la región Asia-Pacífico". Allí asistirá, además de a otras reuniones que no especifica el comunicado, a las cumbres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y del foro Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), a las que llegará después de que Corea del Norte haya realizado este martes su primer ensayo con misiles balísticos en cinco meses.