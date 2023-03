La rusa Rosenergoatom dice que no descarta "provocaciones" de Ucrania durante la visita de Grossi a Zaporiyia

Archivo - Un convoy de la ONU entra en la central nuclear de Zaporiyia - BAI XUEQI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa Rosenergoatom, perteneciente al grupo de empresas de la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia Rosatom, ha advertido este miércoles de que no descarta "provocaciones" por parte de Ucrania durante la visita prevista durante la jornada a la central nuclear ucraniana de Zaporiyia por parte del director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

"Creo que Ucrania ha dado garantías de seguridad. Es difícil que la delegación del OIEA fuera a moverse sin estas garantías, pero se trata de una teoría. No descartamos provocaciones (por parte de Kiev) y estamos preparados para ellas", ha explicado Renat Karchaa, asesor del director general de Rosenergoatom, según ha informado la agencia rusa de noticias TASS.

Asimismo, ha asegurado que la situación en la zona, bajo control de las tropas rusas, es de calma y ha hecho hincapié en que "no ha pasado nada en la noche previa a la visita de Grossi". "La última vez, Ucrania lanzó un ataque con artillería con la esperanza de asustar a Grossi y al OIEA para que no vinieran", ha afirmado.

"Para Kiev esto no es tan relevante, ya que hay inspectores del OIEA en la central", ha argumentado, si bien ha reiterado que "hay un silencio relativo últimamente". "Esto no es motivo para relajarse. Ucrania no esconde su deseo de hacerse por la fuerza con el control de la central nuclear de Zaporiyia. Hablan de ello abiertamente", ha dicho Karchaa.

En esta línea, ha asegurado que las autoridades rusas han "eliminado las consecuencias de los ataques ucranianos con artillería" contra las instalaciones. "Hemos adoptado medidas adicionales para garantizar la seguridad nuclear y hemos realizado refuerzos para garantizar la integridad del tanque de almacenamiento de residuos nucleares", ha zanjado.

El propio Grossi alertó el martes desde Ucrania de que la actividad militar alrededor de la central nuclear de Zaporiyia "está aumentando". "Hay un número creciente de tropas y vehículos militares, artillería pesada y más acción militar alrededor de la planta", señaló en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense CNN, antes de recordar que la planta ha sufrido "repetidos" apagones.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, visitó el lunes posiciones cercanas al frente de combate en la región de Zaporiyia y pudo también reunirse con Grossi, con quien compartió además la situación de la central hidroeléctrica del Dniéper.

Será la segunda vez que el director general del organismo--acompañado por un grupo de expertos, el séptimo de este tipo desde que comenzó a trabajar la misión de apoyo en la planta--, visite la mayor central nuclear de Europa y la primera desde el despliegue de la presencia permanente del OIEA, el pasado 1 de septiembre. Grossi ha dicho que su viaje busca además garantizar una rotación regular de los expertos del OIEA desde y hacia la central tras los problemas que afectaron a la rotación de febrero, retrasada casi un mes.