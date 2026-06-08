Rusia acusa a EEUU de "carecer de interés" para cumplir lo acordado en los contactos de Alaska sobre Ucrania

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. - Mikhail Sinitsyn/TASS via ZUMA P / DPA

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha acusado este lunes al Gobierno de Estados Unidos de "carecer de interés" suficiente para cumplir con lo pactado en los contactos que tuvieron lugar en Alaska a mediados de 2025 sobre la invasión de Ucrania.

Lavrov, que ha afirmado que Moscú está dispuesta a mantener negociaciones "honestas" con Ucrania sin lugar a "engaños", ha lamentado sin embargo que "casi un año después de la cumbre de Anchorage (Alaska), el presidente ruso (Vladimir Putin) ha demostrado un espíritu de compromiso y ha aceptado propuestas específicas" planteadas por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Sinceramente, espero que la experiencia de los anteriores errores, registrados cuando Occidente se negó a poner en marcha los acuerdos que había apoyado previamente, no se repita en lo referente al acuerdo de Alaska", ha afirmado, según ha recogido la agencia de noticias TASS.

No obstante, ha lamentado que, "desafortunadamente, de momento los socios estadounidenses no han mostrado interés alguno sobre este asunto", unas declaraciones pronunciadas durante una rueda de prensa con su homólogo bangladeshí, Jalilur Rahman, que se encuentra de visita en el país.

Al término de la citada cumbre, el propio Trump la describió como "extremadamente productiva" y destacó una relación de confianza entre las partes, aunque los líderes finalizaron la rueda de prensa sin haber concretado qué se había logrado exactamente.

Putin, por su parte, la describió como "oportuna y útil" tras presentar "con calma y en detalle" su postura a Trump para una posible paz en Ucrania.