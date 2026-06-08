Rusia afirma que la oferta de Zelenski a Putin para reunirse muestra que Ucrania no quiere negociar

Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia. - Europa Press/Contacto/Alexander Shcherbak

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha valorado este lunes que la carta abierta del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a su par ruso, Vladimir Putin, "como una señal de que no son necesarias las negociaciones.

Lavrov ha sido el último de los altos funcionarios de Moscú en reaccionar a esta misiva, en la que Zelenski llama cobarde entre líneas a Putin por, a su juicio, el "miedo" que le suscita sentarse a negociar. "Probablemente, esa no es la forma cómo actúan las personas educadas", ha dicho el jefe de la diplomacia rusa.

Así, ha afeado que una misiva que iba dirigida supuestamente a Putin haya sido enviada, "por alguna razón, a todo el mundo". "El presidente interpretó la carta como una señal de que no son necesarias las negociaciones en Ucrania", ha apuntado en una rueda de prensa conjunta con su par de Bengladesh, Khalilur Rahman.

Zelenski publicó el viernes una misiva en la que ofrecía a Putin la posibilidad de reunirse en un tercer país, cara a cara, para poner fin al conflicto. Sin embargo, el presidente ruso destacó "elementos de descortesía" en el texto, así como la inutilidad de un encuentro sin acuerdos previos.

Este fin de semana, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, reprochó al presidente ucraniano que hiciera pública esa oferta de reunión, así como las amenazas veladas que se pueden leer en todo el texto. "Zelenski se cree que es Rambo y, por mucho que se quiera parecerse a él, no lo consigue", dijo.