Rusia acusa a países de la UE de "inventar una amenaza" para acallar su "catástrofe económica"

Archivo - La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han acusado este lunes a países de la Unión Europea de "inventar una amenaza externa" para acallar su propia "catástrofe económica", especialmente en lo referente a Ucrania y la invasión desatada hace ya más de tres años por las tropas rusas.

La portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, ha asegurado que la postura de gran parte de los países occidentales responde a "su situación económica y toda esa aventura en la que se han embarcado en relación con Ucrania". "Es necesario continuar de alguna manera difundiendo posturas contraria a Rusia y Bielorrusia", ha afirmado.

"Están simulando una especie de amenaza a gran escala, y esta rusofobia no puede explicarse de otra manera en este momento", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que esto fomenta un "tipo de agresión" con el que buscan "intimidar a su propia población para recabar más apoyo y ayuda para Ucrania".

"Con esto buscan caer en un abismo aún mayor, sin fin, dentro de una maquinaria que ellos mismos han fomentado", ha zanjado, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

En este sentido, ha acusado a las autoridades de los distintos países de "embaucar" a su propia población, al tiempo que ha acusado a la Unión Europea de "seguir el camino de las peores prácticas" existentes. "Se están rodeando de alambre de espino, introduciendo restricciones contra sus propios ciudadanos", ha añadido.

"Simplemente se han dedicado a tapiar la frontera. Es asombroso cómo la Unión Europea está haciendo uso de las peores prácticas, esas con las que nos han tratado de aterrorizar durante décadas: el sistema soviético", ha aseverado.