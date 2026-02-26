Rusia adelanta que el supuesto plan de entrega de armas nucleares a Ucrania se abordará en la próxima reunión

Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin. - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha adelantado este jueves que el supuesto plan para un suministro de armas nucleares a Ucrania por parte de Londres y París, tal y como denuncia Moscú, será una de las cuestiones a tratar en la próxima reunión a tres que se celebrará en marzo, en un lugar aún por determinar.

"Se trata, sin duda, de un factor que no podemos ignorar", ha señalado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, al hacer referencia a unos informes de la Inteligencia rusa sobre un hipotético suministro en el que estarían interesados los gobiernos de Reino Unido y Francia, según recoge la agencia estatal TASS.

Peskov ha asegurado que, en base a estos informes del servicio ruso de Inteligencia, Francia y Reino Unido "están trabajando activamente" para transferir a Ucrania de "manera encubierta" componentes, equipos y tecnologías para armas nucleares y sus sistemas de lanzamiento, extremo negado por los socios de Kiev.

En la víspera, el propio presidente ruso, Vladimir Putin, incidió en esta cuestión y acusó al "enemigo" de no descartar ningún medio para intentar derrotar a Rusia, incluido las armas nucleares. Un asunto que plantearían a Estados Unidos en la nueva ronda de diálogo a tres prevista para los próximos días.