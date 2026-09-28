Rusia afirma que el primer encuentro de Lavrov con ministro de Exteriores alemán "no es prueba de nada"

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov (archivo) - Alexander Kazakov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha descrito este lunes como "positivo" el encuentro celebrado el sábado entre los ministros de Exteriores de Rusia y Alemania, Sergei Lavrov y Johann Wadephul, respectivamente, el primero desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, si bien ha reseñado que la reunión "no es prueba de nada".

"No es prueba de nada. Ya escucharon las declaraciones de nuestro ministro de Exteriores, que dijo que no escuchó nada nuevo (de boca de Wadephul). Sin embargo, el hecho de que la reunión tuviera lugar es ciertamente positivo", ha señalado el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov.

"Siempre hemos dicho que el diálogo es mejor que su ausencia, incluso en condiciones en las que las relaciones bilaterales tienden a cero", ha dicho, antes de insistir en que "siempre es mejor que haya comunicación", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Sin embargo, ha hecho hincapié en que "sacar cualquier tipo de conclusión conceptual sobre cambios inminentes sería un error", después de que el propio Lavrov quitara hierro a las conclusiones de la reunión y resaltara que Wadephul "leyó un texto que reproducía fielmente lo que Alemania, a través de sus dirigentes, afirma oficial y públicamente a diario".

Las tensiones bilaterales han aumentado durante las últimas semanas después de que Alemania acusara directamente a Rusia de estar detrás de un intento de ataque con drones contra el aeropuerto de Leipzig, importante nudo logístico de la ayuda a Ucrania, algo rechazado en varias ocasiones por Moscú, que ha reclamado a Berlín que presente pruebas.

Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, aplaudió la "firme posición" mantenida por su homólogo alemán durante el encuentro con Lavrov e insistió en la importancia de "incrementar la presión" sobre Moscú para lograr el fin de la guerra, ante el estancamiento de la vía diplomática y los ataques diarios contra el país.