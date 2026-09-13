Rusia afirma que el repunte del conflicto en Yemen es "consecuencia" de la ofensiva de EEUU e Israel contra Irán

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - Alexander Kazakov/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han asegurado este domingo que el repunte del conflicto en Yemen, donde los hutíes han logrado avances durante los últimos días en la costa del mar Rojo, es una "consecuencia" de la ofensiva lanzada por sorpresa en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha resaltado que el presidente ruso, Vladimir Putin, "afirmó en repetidas ocasiones tras los ataques contra Irán que estas acciones no provocadas podrían desestabilizar toda la región". "Ahora estamos presenciando las consecuencias", ha dicho.

"Habrá más consecuencias para la economía mundial, que aún son difíciles de calcular", ha manifestado, antes de apuntar que la situación "será muy grave para todos, en el sentido negativo", tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Por otra parte, ha declinado pronunciarse sobre si Moscú se plantea reconsiderar su reconocimiento a las autoridades yemeníes ante los avances de los hutíes, pidiendo esperar al desarrollo de la situación, "aún muy desestabilizada". "Lo principal ahora es estabilizar la situación", ha zanjado.

Los hutíes lanzaron la semana pasada una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y desde entonces han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y otros puntos en la costa del mar Rojo, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente.

Estos avances incrementan las capacidades de los rebeldes de afectar el tráfico marítimo en Bab el Mandeb --algo que ya han prometido que no harán--, cuya importancia ha aumentado a raíz de las afectaciones al tránsito en el estrecho de Ormuz tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.