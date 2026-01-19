Rusia anuncia avances en su invasión de Ucrania con la toma de dos localidades en Donetsk y Zaporiyia

Un militar de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este lunes avances territoriales en el marco de la invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, con la toma de dos localidades en las provincias de Donetsk y Zaporiyia.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que las tropas del país euroasiático han "liberado" en las últimas horas las localidades de Novopavlovka y Pavlovka, situadas en Donetsk y Zaporiyia, respectivamente. Kiev no se ha pronunciado por ahora sobre la situación sobre el terreno.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.