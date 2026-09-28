Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de dos localidades en las provincias de Donetsk y Sumi

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Коновалов Алексей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes la toma de otras dos localidades en las provincias de Donetsk y Sumi, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, sin que Ucrania se haya pronunciado al respecto.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en sendos comunicados que sus tropas se han hecho con el control de Novovodanoye, en Donetsk, y Ulanovo, en Sumi, sin pronunciarse sobre posibles bajas en los combates.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.