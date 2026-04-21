Rusia anuncia la liberación de dos geólogos secuestrados en Níger en julio de 2024 por un grupo yihadista

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado este martes que dos geólogos, uno ruso y otro ucraniano, secuestrados por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, la filial de Al Qaeda) en julio de 2024 han sido rescatados tras una operación especial llevada a cabo por el Africa Corps en Malí.

"Tras un examen médico realizado por médicos rusos en el hospital del Africa Corps, se constató que padecían numerosas enfermedades y un grave agotamiento físico", ha señalado en un comunicado la cartera de Defensa, que ha precisado que ambos han sido trasladados en un avión militar a Moscú para recibir tratamiento.

Los dos geólogos, el ciudadano ruso Oleg Gret y del ucraniano Yuri Yurov, trabajaban para una empresa rusa y fueron secuestrados en la región de Tillaberi mientras realizaban labores de exploración minera, según informó en agosto de 2024 la portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova.

La región de Tillabéri, cercana a la frontera con Malí y en la que operan las ramas de Al Qaeda y Estado Islámico en el Sahel, ha sufrido durante los últimos años un aumento de la inseguridad, con ataques contra militares y población civil.