Rusia anuncia la toma de 1.700 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano en lo que va de año

Archivo - El jefe del Ejército de Rusia, Valeri Gerasimov, en una imagen de archivo.- Europa Press/Contacto/Alexander Kazakov - Archivo

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Gerasimov, ha anunciado este martes que el Ejército ruso ha logrado hacerse con el control de unos 1.700 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano en lo que va de año, lo que supone un total de 80 localidades y la "liberación total" de la autoproclamada República Popular de Lugansk.

Gerasimov ha indicado en una rueda de prensa que, sin embargo, la parte ucraniana, que "intenta cubrir su fracaso" en el campo de batalla, ha apuntado a la recuperación del control sobre 480 kilómetros cuadrados de territorio en este mismo periodo de tiempo, un dato que considera falso, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Así, ha especificado que durante los meses de marzo y abril, las tropas rusas han tomado 34 localidades y unos 700 kilómetros cuadrados en la zona del Distrito Militar Norte. "Desde que comenzó el año, esto asciende a 1.700 kilómetros cuadrados", ha afirmado, al tiempo que ha incidido en que las fuerzas rusas están llevando a cabo una "ofensiva en todas direcciones" en el marco de esta "operación especial militar".

"Las fuerzas rusas están atacando una fortaleza en Donetsk formada por las ciudades de Sloviansk, Kramatorsk y Kostiantinivka. Las tropas se encuentran a una distancia de entre 7 y 12 kilómetros de Sloviansk y Kramatorsk", ha aclarado.

Por su parte, el Ejército ucraniano ha recuperado el control de cerca de 50 kilómetros cuadrados de su territorio en el mes de marzo, tal y como ha señalado el jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksander Sirski. Además, ha confirmado avances en Sumi y Járkov.

DÉFICIT PRESUPUESTARIO RUSO

Este mismo martes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha indicado que el déficit presupuestario de Rusia se encuentra actualmente en los 100.000 millones de dólares (84.900 millones de euros) aproximadamente. "Rusia únicamente ha logrado cubrir el 10% de su presupuesto gracias a la guerra en Oriente Próximo", ha apuntado.

"Rusia tiene grandes problemas con su economía. No pueden cubrir el déficit económico que presentan", ha lamentado, al tiempo que ha incidido en que la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha "fortalecido a los rusos", pero "agota las reservas energéticas de Estados Unidos y Europa".

Zelenski ha aseverado así que ser "mediador" es "difícil" en esta situación: "Se crea presión, y este es un desafío energético grave para todo el mundo". "Una guerra en Irán podría llevar a una mayor agresión no solo en la región de Oriente Próximo, y eso podría limitar el acceso de Ucrania a sistemas de defensa aérea", ha aclarado.