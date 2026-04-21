Zelenski rechaza ceder territorio en el Donbás y acusa de "irresponsables" a dirigentes de EEUU

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, asiste a una rueda de prensa tras su reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni (que no aparece en la imagen), en el Palazzo Chigi. - Europa Press/Contacto/Stefano Costantino

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha rechazado este lunes retirar tropas ucranianas del frente del Donbás, tal y como, según él, le han recomendado dirigentes estadounidenses --pese a que Washington lo ha negado--, y ha tachado a estos de "irrespetuosos" por viajar a Moscú antes que a Kiev.

En una entrevista con la cadena privada ucraniana ICTV, el dirigente ucraniano se ha negado a seguir las citadas directrices que atribuyó a Washington --negadas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a finales de marzo--, bajo las que la Administración de Donald Trump le habría instado a ceder territorio ante el avance ruso en el Donbás, especialmente en la región de Lugansk, donde Ucrania controla una pequeña parte del territorio. "Rusia quiere que abandonamos Lugansk. Sin lugar a duda, esto sería una derrota estratégica para nosotros. Nos haría más débiles", ha señalado Zelenski en la entrevista.

"Cuando Estados Unidos nos señala que se pueden construir nuevas líneas de defensa, les decimos que sí es posible, pero que lleva tiempo. ¿Pero por qué deberíamos hacerlo? Las zonas urbanas sirven mejor", ha expresado el dirigente ucraniano, que ha reconocido a la Casa Blanca una intención de mantener la comunicación abierta, si bien ha recalcado que el Kremlin no tiene voluntad alguna de acabar con la guerra.

En este contexto, ha querido señalar una "irresponsabilidad" de las autoridades diplomáticas de Estados Unidos al ser preguntado por una posible visita del enviado presidencial, Steve Witkoff, y del yerno y asesor del propio mandatario Jared Kushner: "Creo que esta visita la necesitan más ellos que nosotros, porque es irrespetuoso ir antes a Moscú que a Kiev", ha afeado Zelenski.

En cuanto al lado ruso, ha acusado al Kremlin de insistir en continuar el conflicto en lugar de detenerlo en las posiciones actuales y dialogar, instando a Moscú a entablar relaciones diplomáticas con Kiev. "Esta es la manera más rápida de acabar con la masacre. Queremos esto. Primero acordemos un alto al fuego duradero que acabe con el conflicto, y después establezcamos objetivos diplomáticos", ha argumentado.

Las declaraciones del presidente ucraniano chocan con la confianza manifestada el pasado 10 de abril por el jefe de su oficina, Kirilo Budanov, con respecto a la posibilidad de lograr próximamente un acuerdo de paz con Rusia, una vez las partes comprendan "claramente los límites de lo que es aceptable", después de varias negociaciones fallidas exigiendo máximos.