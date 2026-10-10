Rusia anuncia la toma de dos localidades en Járkov, Ucrania

Avance ruso en Járkov (Ucrania) - MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ruso ha informado este sábado de la captura de las localidades de Lukashovo y Lobanovka, en la región de Járkov, en el este de Ucrania, en el marco de la invasión militar contra este país lanzada en 2022.

"Unidades del Grupo de Fuerzas 'Norte' en la región de Járkov estrechan el cerco y amplían la zona de control exterior. Se han asegurado las localidades de Lukashovo y Lobanovka dentro del perímetro del cerco", ha informado el Ministerio en un mensaje publicado en redes sociales.

Las autoridades ucranianas, por su parte, han informado de ataques de drones rusos en Jolodnohirski y Slobidski, también en la región de Járkov, en los que ha resultado afectado una instalación sanitaria que se ha incendiado. Hay heridos como consecuencia del ataque.

El gobernador militar de Járkov, Oleg Sinegubov, ha informado de dos heridos que han requerido de atención médica en el distrito de Slobidski. En total en las últimas 24 horas en la región de Járkov ha muerto una persona y seis civiles han resultado heridas en acciones militares rusas.

Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.