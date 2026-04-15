Rusia anuncia la toma de otra localidad en Járkov en el marco de su invasión de Ucrania

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma del control de una localidad en la provincia ucraniana de Járkov (noreste), en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Unidades del grupo de fuerzas Norte ha establecido su control sobre la localidad de Vovchanskie Jutora, en Járkov, como resultado de acciones decisivas", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un mensaje en redes sociales, sin pronunciarse sobre posibles bajas en el marco de los combates.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.