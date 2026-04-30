Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Sumi y Donetsk

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Sumi y Donetsk, en el marco de sus avances de los últimos meses al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Las tropas rusas han establecido su control sobre la localidad de Korchakivka, en Sumi", ha dicho el Ministerio de Defensa de Rusia, que ha afirmado además que "la localidad de Novooleksandrivka, en la República Popular de Donetsk, ha sido liberada", sin más detalles al respecto.

El anuncio llega un día después de que Moscú anunciara la toma de otras dos localidades en Sumi y Donetsk, ambas llamadas Novodimitrovka, sin que Kiev se haya pronunciado sobre estas derrotas en el campo de batalla.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.